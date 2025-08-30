Antony con futuro incierto: Real Betis retira oferta a Manchester United por el brasileño

Una de las historias que ha dejado este mercado de transferencias es la permanencia de Antony en Real Betis, sin embargo, el club español confirmó que retiró la oferta habían enviado a Manchester United por el brasileño.

¿Por qué Real Betis retiró la oferta por Antony?

La propuesta era por 34 millones de dólares, e incluso se había reportado que Manchester United aceptó la oferta. Todo cambió con el comunicado que publicó Real Betis para explicar su decisión de dar un paso al costado.

"No hay acuerdo por Antony y hemos retirado la oferta. No podemos afrontar el precio y las cantidades que el Manchester United debe pagar al jugador antes de la transferencia", se lee en el comunicado de Real Betis.

Antony volvió a su mejor versión en Real Betis

Antony mostró una actitud distinta en su estancia en el club español, luego de una etapa complicada en Manchester United, en la que recibió múltiples críticas por el costo de su fichaje y pocos aportes en el terreno de juego.

Con la negociación caída, el futuro de Antony vuelve a quedar en el aire, a la espera de que surja Real Betis reciba luz verde o de que Manchester United decida reintegrarlo de forma definitiva a su plantel.

