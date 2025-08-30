Chelsea presenta oferta por Fermín López; Barcelona no quiere venderlo

Chelsea presentó una oferta formal por el mediocampista del Barcelona, Fermín López por 40 millones de euros, según información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano.

Barcelona no quiere vender a Fermín López

Sin embargo, la postura de Barcelona se mantiene sin intenciones de venderlo, a menos de que el jugador manifieste su deseo de salir a otro club, por lo que el futuro depende enteramente del propio Fermín López.

En Barcelona, Fermín López no ha tenido suficientes minutos, por lo que una de las claves para que llegue a los Blues sería el obtener más tiempo en la cancha para consolidarse como un titular de una de las grandes ligas.

El palmarés de Fermín López

Fermín López ha obtenido títulos importantes a sus 22 años, como la Eurocopa, LaLiga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, además de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El interés de Chelsea confirma el potencial que ven en Fermín López fuera de España, aunque su continuidad en Barcelona dependerá de la decisión que tome respecto a su futuro inmediato y a la búsqueda de protagonismo dentro del terreno de juego.

