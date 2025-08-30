¡Poder Cherry! Bournemouth derrota a domicilio a Tottenham en Premier League

Bournemouth hizo ver mal al Tottenham en la Jornada 3 de la Premier League. Pese a que el marcador fue solamente de 0-1, el conjunto de las Cerezas dominó de principio a fin a unos Spurs que se acercaron hasta los últimos, pero no pudieron revertir el marcador en Tottenham Hotspur Stadium.

El partido comenzó con el primer gol del encuentro antes del 5’. Evanilson recibió un gran balón entre líneas, y con una técnica individual soberbia, remató de manera cruzada para vencer a Vicario. El brasileño festejó con todo su tanto y comandó una victoria soberbia en territorio londinense.

Tras el gol, Bournemouth intentó seguir atacando en lugar de bajar las revoluciones, por lo que los Spurs fueron acribillados en el primer tiempo. Al minuto 10, David Brooks mandó un centro impresionante de tres dedos que Antoine Semenyo remató de cabeza, para la mala fortuna de las Cerezas, el balón se fue desviado.

Semenyo fue el jugador más activo de todos en el terreno de juego de Londres, con grandes desplazamientos por la banda y jugadas de pared. Al minuto 42, fue el mismo inglés quien tuvo una gran jugada, pero el arquero del Tottenham lanzó una gran atajada para mandar todo al descanso.

Segundo tiempo con peligro rojinegro

La segunda mitad comenzó con una vehemencia impresionante por parte de los dirigidos por Andoni Iraola, quienes estuvieron cerca de ampliar la ventaja. Semenyo tuvo una jugada clara al 47’, pero una gran atajada Vicario le negó el gol al excelso jugador inglés. Tras esa jugada, una carambola llegó al área de los Spurs.

Apenas dos minutos después, Evanilson se encontró con un balón en el área chica, que fue rechazado por Vicario que ya era factor. Brooks agarró el rebote de esa atajada del arquero de los Spurs y sin pensarlo dos veces reventó el travesaño, por lo que las soluciones tuvieron que llegar por parte del banquillo de Thomas Frank.

David Brooks tuvo otra gran jugada al minuto 52, pero Vicario volvió a resguardar su meta como pocos. Algunos minutos después, el arquero que fue la gran figura de su equipo por poco provocó el segundo en una mala salida, pero las Cerezas no tuvieron contundencia.

Tottenham tomó el control del partido y la posesión, pero no pudo tener una jugada clara de peligro hasta el agregado. En el minuto 90+1, Djed Spence mandó un gran trazo a los linderos del área, Mathys Tel no se la pensó dos veces y con un remate de media tijera mandó la esférica cerca del palo derecho.

El conjunto londinense intentó aún más, pero poco pudo hacer ante un gran planteamiento defensivo por parte del Bournemouth. Los trazos largos desde el territorio de los Spurs fueron ganados por la defensiva de las Cerezas y la sorpresa en Londres se consumó.

