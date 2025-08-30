Manchester United vs Burnley EN VIVO Premier League Jornada 3

El Manchester United vuelve a escena en Old Trafford, donde recibe al Burnley en la tercera jornada de la Premier League 2025/26. El conjunto dirigido por Rúben Amorim aún no conoce la victoria en el torneo y afronta la cita con la presión de brindar un triunfo a su afición. Enfrente esta un Burnley revitalizado, con refuerzos y un estilo de juego más agresivo, que intentará sorprender en un escenario históricamente adverso.

El técnico portugués del United ha reconocido que el plantel todavía muestra carencias para competir al máximo nivel, especialmente en el apartado defensivo. La falta de solidez ha sido un tema recurrente en sus declaraciones, aunque confía en que la próxima semana podrá recuperar al lateral Noussair Mazraoui, pieza clave en su esquema. Además, el club se encuentra en medio de movimientos de mercado: el delantero Rasmus Højlund estaría cerca de salir cedido al Napoli con opción de compra, lo que abriría espacio para reestructurar el ataque. A ello se suma la incertidumbre por el futuro del joven Kobbie Mainoo, que analiza una salida para ganar protagonismo en un equipo con competencia europea.

El Burnley, por su parte, llega con un impulso importante tras conseguir su primera victoria de la campaña. En la jornada pasada superó 2-0 al Sunderland con goles de Josh Cullen y Jaidon Anthony, mostrando solidez y efectividad en la segunda mitad. A ese buen resultado en liga se suma su clasificación en la EFL Cup, donde venció 2-1 al Derby County gracias a un gol agónico de Oliver Sonne en tiempo añadido, lo que refuerza la confianza del equipo en sus nuevas piezas.

