Tottenham vs Bournemouth EN VIVO Premier League Jornada 3

El Tottenham Hotspur afronta duelo cargado de historia y contrastes cuando reciba al Bournemouth en su estadio. El récord reciente favorece a los Spurs en casa: lograron cinco triunfos consecutivos en el inicio de sus duelos de Premier League frente a Bournemouth, manteniendo su portería en cero en los primeros cuatro. Sin embargo, este dominio se ha enfriado: en los últimos tres partidos, solo vencieron una vez y encajaron seis goles.

El Bournemouth, por su parte, ha elevado su rendimiento desde su retorno a la Premier en 2022. Ha sumado siete puntos en seis enfrentamientos contra Tottenham (2 victorias, 1 empate, 3 derrotas), superando ya sus registros en la etapa anterior entre 2015 y 2020, donde apenas sumaron cinco unidades en diez partidos. Este dato refleja el crecimiento del equipo bajo la dirección de Andoni Iraola, así como la competitividad del plantel en duelos directos.

El lateral mexicano Julián Araujo ha sido pieza clave para Bournemouth desde su llegada en agosto de 2024. A pesar de una lesión que lo mantuvo fuera 142 días y le impidió participar en 26 partidos, su adaptación fue sólida gracias al apoyo de compatriotas como Edson Álvarez y Raúl Jiménez. Sin embargo, su presente inmediato está empañado por una expulsión reciente: recibió dos amarillas, la segunda en tiempo agregado en un partido de la EFL Cup, lo que le valió ser expulsado y mantenerse fuera en este momento.

Tottenham llega con una racha inmaculada en la actual temporada: dos victorias en dos partidos de liga. De lograr un triunfo más contra Bournemouth, igualaría la hazaña de ganar los primeros tres encuentros en la Premier League, algo que solo había conseguido en las campañas 2009-10, 2018-19 y 2021-22. Esa última fue la única vez que lograron esos tres triunfos y conservar la portería invicta en cada uno. Además, vienen de una victoria valiosa ante el Manchester City por 2-0, impulsada por una transición eficaz que capitalizó errores defensivos rivales.

