Drama en Old Trafford: Matheus Cunha cae lesionado y enciende la crisis del Manchester United

La crisis en el Manchester United no da tregua. A los malos resultados en este arranque de la Premier League, ahora se suma la lesión de uno de sus refuerzos estrella: Matheus Cunha.

Matheus Cunha lesionado | X: @premierleague

El delantero brasileño, que llegó este verano a Old Trafford procedente del Wolverhampton por 74 millones de dólares, tuvo que abandonar el campo en el minuto 30 del duelo correspondiente a la Jornada 3 ante el Burnley, tras resentirse de un problema muscular.

Preocupación en Old Trafford

Pese a que los Red Devils se encontraban con ventaja en el marcador, las alarmas se encendieron en las gradas cuando Cunha se tiró al césped y pidió el cambio. El atacante salió asistido y visiblemente afectado, mientras que en el banquillo Ruben Amorim mostró clara preocupación, consciente de la importancia del brasileño en su esquema.

Ruben Amorim preocupado por lesión de Cunha | CAPTURA

De momento, el club no ha dado a conocer la gravedad de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación. El parte médico oficial se espera en las próximas horas.

Una inversión que se frena por lesión

La incorporación de Matheus Cunha fue una de las operaciones más costosas del United en los últimos años. Con apenas 300 minutos oficiales disputados, la lesión pone en suspenso el rendimiento inmediato de un fichaje en el que el club depositó gran parte de sus esperanzas para revitalizar el ataque.

Cunha llegó esta temporada al United | X: @premierleague

