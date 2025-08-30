Fichaje de Julián Araujo a Sevilla se tambalea con la llegada de Azpilicueta

Los reportes indicaban un alto interés por Julián Araujo desde Sevilla, equipó dirigido por el argentino, Matías Almeyda. Sin embargo, su mudanza de Inglaterra a España podría haberse desvanecido.

¿Por qué se cayó el fichaje de Julián Araujo a Sevilla?

El equipo español hizo oficial la llegada del experimentado defensor, César Azpilicueta. Con 36 años de edad ha recolectado gran experiencia en equipos como Marsella, Atlético de Madrid y Chelsea, donde ganó una Champions League y dos Premier League.

Con este fichaje, el traspaso del mexicano a Sevilla parece que se cayó, debido a que Azpilicueta puede desempeñarse como central y lateral. Cabe señalar que el español no le costó nada al conjunto dirigido por Almeyda.

Julián Araujo todavía podría llegar a Sevilla

Pese a ello, Araujo tendría opciones de llegar a Sevilla todavía, en caso de que Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona salgan del equipo. En dicho escenario podrían buscar nuevamente al futbolista mexicano del Bournemouth.

Hasta ahora, Araujo no ha sido requerido por Andoni Iraola en el inicio de la Premier League para Bournemouth. El mexicano ya tuvo actividad en la Copa de la Liga frente a Brentford, pero fue expulsado al minuto 91 en la derrota de 2 a 0.

