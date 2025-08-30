Gavi será baja con Barcelona para el encuentro ante Rayo Vallecano

Las malas noticias persiguen a Gavi con Barcelona. Pablo Paéz Gavira sufrió diversas molestías en su rodilla derecha tras los entrenamientos del equipo blaugrana, previo al juego ante Rayo Vallecano.

El conjunto de Hansi Flick visitará Vallecas en la Jornada 3 de LaLiga, pero sin el joven mediocampista ibérico. Gavi jugó los dos partidos anteriores y dio una asistencia, pero las dolencias físicas lo han alejado de su mejor versión.

El jugador de 21 años ya no entrenó con el resto de sus compañeros en la última práctica del conjunto culé previo al viaje a Vallecas. Por lo que el equipo blaugrana lanzó un comunicado en redes. "El jugador Pablo Páez Gavira, tiene molestias en la rodilla derecha. Es baja para el partido del domingo ante el Rayo y su evolución marcará su disponibilidad".

Misma rodilla, mismo problema

Las lesiones han sido una constante en la joven carrera de Gavi, quien fue operado en 2023 de la rodilla derecha por una rotura de ligamento cruzado. También, Pablo López sufrió una lesión asociada al menisco externo y estuvo casi un año sin actividad.

En busca de tres puntos sin Gavi

Tras la noticia de la lesión de Gavi, el conjunto blaugrana tendrá que salir al campo del conjunto madrileño sin un eje angular en su medio campo. El posible sustituto del jugador español podría ser Fermín López, quien no desconoce la posición.

