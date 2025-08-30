¡Bruno Fernandes al rescate! Manchester United consigue agónico triunfo ante Burnley en Premier League

Manchester United rescató la victoria en los últimos minutos. Luego de la eliminación en la Segunda Ronda de la Copa de la Liga ante Grimsby Town, Los Red Devils vencieron a Burnley 3-2 en la Jornada 3 de la Premier League.

AP

Así fue la victoria de Manchester United ante Burnley

El equipo de Rúben Amorim se adelantó en el marcador en la primera media hora del encuentro, con un autogol de Josh Cullen, después de que Casemiro impactara el balón en el travesaño. Para mala fortuna del mediocampista, el rebote le cayó en la cabeza y la envió adentro de su arco.

Minutos después, Manchester United recibió una mala noticia con la lesión del nuevo fichaje, Matheus Cunha. Hasta el segundo tiempo, Burnley emparejó el marcador con el tanto de Lyle Foster, pero los Red Devils respondieron de manera inmediata con el gol de Bryan Mbeumo.

AP

Bruno Fernandes salva a Manchester United

Burnley no tardó demasiado y volvió a empatar gracias a Jaidon Anthony. Pese a que todo indicaba que era el marcador final, un penalti llegó a favor de Manchester United en los últimos minutos. Bruno Fernandes tomó la responsabilidad para llevarse los tres puntos.

Manchester United consiguió su primer triunfo en la temporada, sin embargo, sufrió para llevarse los tres puntos ante un equipo que recién ascendió a la Primera División. Los de Scott Parker lucharon, pero no fue suficiente para salir con alguna recompensa de Old Trafford.

AP

