Erik ten Hag y Bayer Leverkusen empata ante Werder Bremen en Bundesliga

De tocar la gloria a ir al averno, Bayer Leverkusen aún no puede levantar el vuelo con Erik ten Hag en el banquillo. El conjunto de las aspirinas empató 3-3 ante Werder Bremen en Bundesliga, pese a tener un hombre de más y una ventaja de dos goles en los últimos minutos, por lo que las dudas al proyecto del neerlandés comenzaron.

El conjunto de Ten Hag salió a buscar el resultado con la presión alta que caracteriza a los equipos del neerlandés, por lo que la ventaja llegó rápidamente. Al minuto 5, Nathan Tella aprovechó un regalo por parte de la defensa del Werder Bremen y con una impresionante galopada llegó a línea de fondo. El británico mandó un pase que dejó en bandeja de plata a Patrik Schick, quien no dudó y marcó el primero para la visita.

Tras ese gol tempranero, Los Isleños del Río intentaron tomar el control del balón y del partido, pero sus errores los condenaron al segundo tanto del Leverkusen. Malik Tillman marcó el segundo para el equipo de las aspirinas y tuvo un debut soñado, aunque el declive comenzó previo al descanso.

Romano Schmid marcó el descuento por la vía del penal para el Werder Bremen antes del descanso, pero dejó un indicio de lo que se avecinaba para el segundo tiempo. Después de la pausa Erik ten Hag y los suyos volvieron a caer.

De la comodidad al infierno en minutos

De nueva cuenta, el conjunto de las aspirinas empezó con una presión alta y conforme pasó el tiempo replegó sus líneas de buena manera. Sin embargo, al 63’ se acercaron al área de los Verdiblancos y tras una entrada de Niklas Stark, el árbitro marcó penal y una tarjeta amarilla para el defensor, que terminó por ser una expulsión.

Schick volvió a marcar y con su doblete y un hombre de más, los primeros tres puntos del entrenador neerlandés eran cuestión de tiempo; pero una serie de errores condenaron el futuro del conjunto de las aspirinas.

Isaac Schmidt entró de cambió y al 76 acercó a los suyos tras un error en la defensa del Leverkusen. Un pase largo y una pésima salida de Mark Flekken, fueron aprovechados por el conjunto local.

El milagro llegó en los últimos minutos, con un último suspiro y envión anímico. Sobre el agregado, una jugada de carambola significó el sublime empate del Werder Bremen ante el Bayer. Abdoul Karim Coulibaly se encontró un balón en el área chica tras un remate que pegó en el travesaño, y con un disparo de tijera puso el empate definitivo.

