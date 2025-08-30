José Mourinho desea llegar al West Ham, exequipo de Edson Álvarez

José Mourinho fue destituido de su cargo como entrenador del Fenerbahçe, luego de no lograr la clasificar a la Champions League. Esta situación se generó poco después de que el mexicano llegara al club turco desde West Ham.

¿José Mourinho dirigirá al West Ham?

Edson Álvarez llegó al Fenerbahçe procedente del West Ham, equipo al cual ahora podría dirigir Mourinho, de acuerdo con Indykaila, insider del futbol inglés que ha tomado veracidad en los últimos años.

Según la fuente, el portugués quiere llegar ya sea al West Ham o al Nottingham Forest y esta información toma fuerza al considerar las declaraciones del entrenador, las cuales apuntaban a que su destino deseado después de Fenerbahçe era Inglaterra.

¿Por qué podría llegar José Mourinho a West Ham o Nottingham Forest?

West Ham y Nottingham Forest tienen realidades similares, pues los entrenadores de los dos equipos tienen un alto riesgo de ser despedidos. Nuno Espírito Santo no mantiene una buena relación con el propietario de los 'Tricky Trees', mientras que Graham Potter no ha dado buenos resultados con los Hammers.

El futuro de José Mourinho podría definirse en las próximas semanas, con West Ham y Nottingham Forest como principales opciones, en un escenario donde la inestabilidad en ambos banquillos abre la puerta para el regreso del portugués a la Premier League.

