Champions League 2025-26: UEFA lanza calendario oficial de la Fase de Liga

Tras el sorteo de la Fase de la Liga de la Champions League, el calendario completo fue lanzado oficialmente y desde la primera jornada hay duelos importantes que prometen fuertes emociones.

AP

¿Cuándo se juegan los partidos más importantes de la Champions League?

En la primera jornada, Liverpool y Atlético de Madrid se verán las caras el 17 de septiembre, mismo día en el que Bayern Munich y Chelsea se enfrentarán. Un día después, se jugará el Newcastle vs Barcelona y el Manchester City vs Napoli.

Otro de los duelos esperados es el Barcelona vs PSG, el cual se jugará en la Jornada 2 de la Fase de Liga. Luis Enrique se reencontrará con su exequipo, el cual ha crecido en los últimos años.

AP

El Liverpool vs Real Madrid es uno de los partidos con mayor expectativa, ya que son dos equipos históricos. Este encuentro será en la Jornada 4, al igual que el PSG vs Bayern Munich. En la Fecha 5, Chelsea y Barcelona chocarán, también Arsenal y los bávaros.

Por último, de los partidos con mayor expectativa está el Real Madrid vs Manchester City, que en los últimos años se ha repetido en la Champions League. En la sexta fecha se volverán a ver en este torneo.

¿Cuándo acaba la Fase de Liga?

Será el 28 de enero la fecha en la que cierre esta ronda del torneo europeo para definir la fase eliminatoria. Cabe recordar que primero hay un playoff como última oportunidad de clasificar antes de los Octavos de Final.

AP

