¡Crisis! Atlético de Madrid empata ante Alavés y alarga racha sin victoria en el arranque de LaLiga

El Atlético de Madrid no logra arrancar en la temporada y volvió a dejar escapar puntos, esta vez en su visita al Alavés, donde el marcador finalizó 1-1. Con este resultado, los dirigidos por Diego Simeone acumulan tres jornadas sin conocer la victoria, un inicio que enciende las alarmas en el conjunto colchonero.

El partido comenzó de manera prometedora para el Atleti. Apenas al 7’, Giuliano Simeone firmó el primer tanto del encuentro tras una jugada bien elaborada. Sin embargo, la alegría duró poco: al 14’, Carlos Vicente igualó las acciones desde el punto de penal, dejando en evidencia la fragilidad defensiva rojiblanca en momentos clave.

A partir de ahí, el conjunto madrileño se volcó al ataque. Thiago Almada, Julián Álvarez, Pablo Barrios y Marcos Llorente probaron de media y larga distancia, pero se toparon con un inspirado Antonio Sivera, figura del partido con atajadas decisivas. Incluso Griezmann estuvo cerca de la victoria con un disparo al poste, pero la suerte no acompañó a los visitantes.

El Alavés, por su parte, apostó por el orden defensivo y contragolpes esporádicos que pusieron en aprietos a Jan Oblak. Futbolistas como Sorloth y Antonio Blanco tuvieron sus oportunidades, pero no lograron concretar.

Partido detenido por atención médica en la grada

El encuentro estuvo interrumpido alrededor de 10 minutos debido a una emergencia médica en la tribuna. Un aficionado tuvo que ser atendido por los servicios de urgencia y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano. El incidente generó preocupación en el estadio, aunque no influyó en el ritmo del juego una vez reanudado.

El 1-1 final refleja el dominio en ocasiones del Atlético, pero también su falta de contundencia, un patrón que ya se repite en las primeras tres fechas. Entre amonestaciones, cambios y mucha fricción, el Atleti volvió a estrellarse contra su incapacidad de cerrar partidos.

