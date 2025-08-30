¡Futuro incierto! Santiago Giménez vive horas criticas para definir dónde jugará

El delantero mexicano Santi Giménez atraviesa un momento de incertidumbre durante el mercado de fichajes en Italia. El Milan se interesó en Artem Dovbyk, atacante ucraniano de la Roma, y la respuesta del club capitalino fue clara: aceptaba negociar solo si Giménez entraba en la operación.

Santi | AP|

El rol de Santi Giménez en el Milan

Según el periodista Gianluca Di Marzio, la directiva rossonera intentó fichar a Dovbyk de forma directa, pero la Roma presionó para incluir al mexicano en la transacción.

Aun así, Santi sí entra en los planes del Milan, por lo que el club buscará evitar desprenderse de él. El atacante azteca fue siendo considerado por Massimiliano Allegri, pese a la incertidumbre que generaba la negociación.

Santi | AP|

Negociación contra reloj

El mercado de fichajes en Italia cerraba el 1 de septiembre, lo que reduce los márgenes de maniobra para ambas directivas en el posible traspaso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿DE VUELTA AL RUEDO? TANO ORTIZ CERCA DE VOLVER A DIRIGIR A GRANDE EN CRISIS