¿De vuelta al ruedo? Tano Ortiz cerca de volver a dirigir a grande en crisis

Fernando Ortiz tuvo un paso de menos a más en el futbol mexicano. Primero dirigió al América, donde logró darle una identidad ofensiva y un estilo espectacular que lo llevó a ser protagonista en la Liga MX. Después pasó a Rayados de Monterrey y posteriormente a Santos Laguna, donde su aventura terminó más rápido de lo esperado.

Colo-Colo apuesta por el 'Tano'

De acuerdo con la información del periodista César Luis Merlo, el entrenador argentino ya tendría todo arreglado para convertirse en el nuevo estratega de Colo-Colo. El club chileno busca un golpe de timón luego de un transcurso irregular en el campeonato nacional.

La dirigencia del Cacique ve en Ortiz un perfil capaz de cambiar el rumbo y darle mayor competitividad al plantel. La idea es que se haga cargo lo antes posible para poder remediar la actual 'crisis' del cuadro chileno.

Un reto inmediato

El 'Tano' llega a un Colo-Colo necesitado de resultados y con la presión de volver a pelear los primeros lugares. Pese a no poder estar en el Clásico ante la Universidad de Chile, el estratega argentino podrá conocer el perfil de sus jugadores en dicho encuentro.

Si su fichaje se concreta en las próximas horas, Fernando Ortiz sumará a su carrera un nuevo desafío internacional y tendrá la misión de revitalizar al cuadro albo en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

