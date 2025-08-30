Cruz Azul, entre los equipos con más aportación de jugadores a Selecciones Nacionales

Cruz Azul continúa demostrando la calidad de su plantel al convertirse en uno de los equipos que más jugadores aporta a distintas selecciones.

Los seleccionados nacionales de Cruz Azul

El guardameta colombiano, Kevin Mier fue convocado por su selección para la próxima fecha FIFA, sumándose así a la lista de celestes que vestirán la camiseta de su país.

En el caso de México, Carlos Rodríguez, Jorge Sánchez, Erik Lira y Jesús Orozco también fueron considerados por Javier Aguirre para los compromisos del Tricolor.

La Máquina no solo tendrá presencia en selecciones mayores, sino también en el representativo juvenil.

En la convocatoria de la Selección Mexicana Sub-20, que disputará el Mundial de la categoría en Chile, aparecen los nombres de Mateo Levy, Amaury Morales, Emmanuel Ochoa y Jaziel Mendoza, cuatro jóvenes que forman parte del futuro celeste.

Cruz Azul aporta al futbol internacional

De esta manera, Cruz Azul se coloca como una de las instituciones con mayor proyección internacional, aportando tanto experiencia como juventud al futbol de selecciones.

