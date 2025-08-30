¡Payasos! Así fue la burla de Bravos de Juárez tras victoria ante Mazatlán

Los Bravos de Juárez se impusieron al Mazatlán en el Olímpico Benito Juárez, los fronterizos se quedaron la victoria por la mínima gracias a la solitaria anotación de Óscar Estupiñán en los primeros minutos desde el manchón penal.

Sin embargo, el conjunto verde hizo pagar la burla que Mazatlán inició durante la publicidad para el juego previo al inicio del partido con una imagen en la que se muestra un elemento de Mazatlán encima de un caballo en un carrusel.

Ese posteo caló hondo en conjunto y es que la imagen iba acompañada con la siguiente frase: “Salgamos a divertirnos, a jugar con alegría, a enseñarle a todos la valentía y el orgullo de nuestra gente, de nuestra ciudad”.

Sin embargo, Bravos respondieron tras la victoria ahora convirtiendo la imagen con un nuevo diseño y esa fue colocando una cara de payaso al jugador de los ‘Cañoneros’ con: “El diseñador me mandó un Re-diseño…¡La frontera se respeta!.

Bravos escala en la tabla

Los Bravos de Juárez se adjudicaron su tercera victoria en el Apertura 2025 y se catapultaron a la sexta fecha, al momento, con 11 unidades; los dirigidos por Varini ligaron su tercer triunfo al hilo (Chivas, Santos y Mazatlán).

Próximo encuentro

El próximo juego de Juárez será de visitante ante los Rayos del Necaxa que por su parte han tenido altibajos en el inicio del torneo y en esta jornada cierra la séptima ante los Xolos de Tijuana del Loco Abreu.

