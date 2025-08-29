¡La edad pesa! Sergio Ramos fue 'exhibido' en el primer gol de Puebla

La edad ya pesa, y se nota, este viernes Sergio Ramos fue protagonista en el partido que enfrentó a Puebla y a Rayados, aunque no por un gran nivel o por una actuación destacada frente a La Franja.

El exdefensor del Real Madrid quedó como parte de la fotografía en el golazo de Ricardo Marín, donde Emiliano Gómez arrastró a Sergio Ramos y a Héctor Moreno en la jugada previo al primer tanto de la Franja. Marín celebra el gol de Puebla | MEXSPORT

Vino un rebote que dejo a Gómez de cara al arco rival, el extremo de Puebla recorrió 80 metros con la pelota controlada, cuando le salió Ramos se lo quitó con un autopase y a Moreno lo canceló de la jugada cuando le puso el pase a Marín entre las piernas de Moreno.

A pesar de comenzar perdiendo, Rayados le dio la vuelta al resultado y terminó venciendo a Puebla por marcador de 2-4, se mantiene como líder del certamen y, de paso, deja a La Franja en el último lugar del Apertura 2025.

Gómez durante el gol de Puebla | MEXSPORT
