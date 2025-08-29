¡Paseo! Rayados venció a Puebla y se afianza como líder del campeonato

Los Rayados reafirmaron su dominio en la Liga MX con una victoria contundente sobre Puebla en la jornada siete, en un partido donde Sergio Canales se convirtió en la gran figura. Desde el silbatazo inicial, Monterrey mostró su intención de atacar y apenas en los primeros minutos el español avisó con un remate de cabeza que exigió al arquero rival.

Sin embargo, contra el desarrollo del juego, al minuto 30 Ricardo Marín adelantó a los poblanos con un gol que sorprendió a propios y extraños.

La respuesta regia no tardó. Al 39, Canales empató el duelo desde el punto penal y antes de que Puebla pudiera reaccionar, Lucas Ocampos volvió a marcar desde los once pasos para darle la vuelta.

A partir de ahí, Rayados tomó control absoluto y el show de Canales se desató, al 63 firmó su doblete con un disparo que se desvió en la zaga y, apenas tres minutos después, completó su triplete con un zurdazo tras una gran asistencia de Ocampos.

Aunque Puebla intentó reaccionar y encontró el 2-4 con Carlos Baltazar al 83 tras una serie de rebotes en el área, el daño ya estaba hecho.

Monterrey manejó el cierre del partido con experiencia y se llevó tres puntos que lo consolidan en la cima del torneo. Con este resultado, Rayados hiló su sexta victoria consecutiva, llegó a 18 unidades y dejó claro que es el rival a vencer en el campeonato.

