Jorge 'Corcho' Rodríguez extiende contrato con Rayados por un par de años

El mediocampista argentino, Jorge "Corcho" Rodríguez, ha sido renovado por Rayados de Monterrey hasta el Clausura 2027, confirmando así la continuidad del futbolista que llegó al club en el Clausura 2024, procedente de Estudiantes de La Plata.

Rodríguez ha jugado 453 minutos en el presente torneo | Imago7

Un habitual de las alineaciones

Desde su llegada, Corcho ha disputado un total de 80 partidos con la camiseta albiazul, sumando minutos en diversas competencias como Liga MX, Liga de Campeones de la CONCACAF, Leagues Cup y el Mundial de Clubes.

A pesar de su constancia dentro del terreno de juego, el jugador ha sido objeto de críticas por parte de la afición, que considera que ha mostrado una baja de nivel en su rendimiento reciente; sin embargo, el cuerpo técnico y la directiva han apostado por mantener al mediocampista en el plantel a largo plazo, respaldando su aporte táctico y experiencia.

'Corcho' ha sido criticado recientemente por la afición | Imago7

Rayados y la continuidad de su plantel

Con esta renovación, Rayados busca consolidar su proyecto deportivo manteniendo una base sólida en el medio campo, con miras a seguir siendo protagonista en el futbol mexicano e internacional.

Monterrey enfrentará a Puebla para cerrar la actividad de viernes de la Jornada 7, previa a la Fecha FIFA; por el momento los regios son el primer lugar del Apertura 2025, un solo punto arriba de su máximo perseguidor, América.

La Pandilla es el líder del futbol mexicano | Imago7

