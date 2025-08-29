Dagoberto Espinoza confirma apoyo de Layún, Moises Muñoz y ‘Chepe’ Guerrero para quedarse en América

Dagoberto Espinoza, se llevó los reflectores de la Liga MX hace algunas semanas, tras ‘robarle’ la titularidad a Kevin Álvarez, ahora, el juvenil contó que esto no pudo ser posible de no ser por grandes ex jugadores del Ame.

‘Practicaron conmigo’

Durante una entrevista para TUDN, Espinoza contó la anécdota de cómo Miguel Layún, Moises Muñoz y José Daniel ‘Chepe’ Guerrero, lo ayudaron para que no desertara de su sueño de ser futbolista y así crecer en las inferiores del nido.

"Yo estaba enfermo, extrañaba a mis papás, era de las primeras veces que venía acá, estaba comiendo el primer equipo antes de viajar, estaba muy triste y llorando, estaba muy chico y extrañaba a mi familia, me llevaron con los jugadores en el club, ahí miré a Layún, a Moi Muñoz, ellos platicaron conmigo, me llevaron un poco a tranquilizarme, de cómo era, que fuera tranquilo y normal, me dio mucho”, declaró el jugador.

“El 'Chepe' Guerrero también me ayudó mucho, cuando llegué me regalaba tachos, tenis, cuando me tenía que ir a mi casa, todos se iban, y él me llevaba, estaba atento conmigo", concluyó.

Hace unas semanas, Moy Muñoz y Layún hablaron en un podcast, sobre la misma anécdota, donde recordaron cómo se acercaron al canterano y como se llevaron las cosas, ahora gracias Dagoberto se pudo confirmar en noble gesto de las entonces estrellas del América.

