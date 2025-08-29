Torneo Internacional Sub-17 de la LIGA MX 2025: Equipos, fechas, resultados y sedes

Del 28 de agosto al 6 de septiembre de 2025, se celebra la décima edición del Torneo Internacional de Fuerzas Básicas Sub-17 de la LIGA BBVA MX en La Casa del Futbol, Toluca, Estado de México. Este certamen reúne a talentos juveniles nacionales e internacionales con el objetivo de impulsar su desarrollo y ofrecerles una experiencia de alto nivel competitivo.
Equipos participantes en el Torneo Internacional Sub-17 2025
En la edición 2025 compiten ocho equipos:
Necaxa
Pumas UNAM
Rayados de Monterrey
Santos Laguna
Club Atlético Peñarol (Uruguay)
Orlando City SC (Estados Unidos)
Real Salt Lake (Estados Unidos)
Selección Nacional de México Sub-16
Formato del torneo
El torneo se divide en dos grupos:
Grupo 1: equipos de la LIGA BBVA MX.
Grupo 2: equipos internacionales invitados.
Cada club juega contra todos los rivales en fase de grupos (7 jornadas). Los líderes de cada grupo se enfrentarán en la Gran Final el sábado 6 de septiembre en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol.
Resultados de la Jornada 1
Los primeros encuentros del torneo Sub-17 2025 dejaron emociones intensas:
Orlando City SC 0-0 Pumas UNAM
Necaxa 2-1 Santos Laguna
Rayados de Monterrey 2-1 Selección Nacional de México Sub-16
Club Atlético Peñarol 0-0 Real Salt Lake
Un torneo que impulsa futuros cracks
A lo largo de sus 10 ediciones, el Torneo Internacional Sub-17 ha sido semillero de figuras del futbol mexicano e internacional. Algunos jugadores que pasaron por este certamen y hoy brillan en distintas ligas son:
Diego Lainez
Érick Sánchez
César Huerta
Ozziel Herrera
Israel Reyes
Ricardo Pepi
Jesús Ferreira
... entre otros talentos que hoy destacan como profesionales.
Un certamen con visión formativa
Con 181 participantes, el objetivo del torneo no solo es la competencia deportiva, sino también brindar un roce internacional y fomentar valores que fortalezcan el desarrollo integral de los jóvenes futbolistas.
