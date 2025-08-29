Malagón 'advierte' que América tiene sed de revancha: 'Queremos volver a pelear'

América conquistó una de las historias más dulces de toda su historia con la obtención del Tricampeonato, pero como dice un dicho, todo lo que sube tiene que bajar. Después de perder sus últimos trofeos, Luis Ángel Malagón, arquero de las Águilas, advirtió a toda la Liga MX, ya que aseguró que el conjunto de Coapa tiene 'sed de revancha'.

"¿Para qué estamos ahorita?, obviamente para una revancha. Lo que nos pasó en las últimas dos finales fue algo muy doloroso, es algo que realmente se vive de una forma diferente. Después de ganar y ganar, ver la otra cara de la moneda es complicado; pero este América está para pelear, para ir por títulos. Creo que tenemos que volver a ponernos en ese lugar que todo el mundo desea , y créeme que esa es la convicción de André Jardine", aseguró el arquero en entrevista con MedioTiempo.

Malagón con las Águilas | IMAGO7|

De igual forma, Luis Ángel catalogó al equipo como una gran combinación entre juventud y experiencia, pues varios jugadores de la cantera han dado el salto al primer equipo, como Dagoberto Espinoza. El lateral ha sido del agrado tanto de sus compañeros, como del cuerpo técnico de André Jardine.

"Créeme que se puede. La plantilla es muy joven, pero lo que se ve es que todos queremos pelear y estar otra vez en esos primeros lugares, sobre todo volver a ser campeones", aseveró el oriundo de Michoacán.

Malagón con las Águilas | IMAGO7|

"Las críticas ya no me importan": Malagón

El cancerbero de las Águilas también abordó el tema sobre las críticas que recibió y continúa recibiendo, las cuales aseguró que ya no le importan. Para 'El Señor de la Noche' su mejor arma contra sus detractores es estar con su familia, la cual catalogó como su escape para ver la vida desde otra perspectiva.

"Me ha hecho fuerte estar cerca de la gente que amo, como de mi hija, que realmente me ha hecho ver la vida con otra perspectiva. Antes, no niego que llegaba y veía el celular a ver qué decían, hoy sinceramente ya no me importa. Pero como jugador y como persona (la crítica) te ayuda a no relajarse", sentenció el arquero de 28 años.

Revancha | IMAGO7|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'GANARLE ES SATISFACTORIO': EN AMÉRICA CONSIDERAN A CRUZ AZUL SU RIVAL A VENCER