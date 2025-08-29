'Ganarle es satisfactorio': En América consideran a Cruz Azul su rival a vencer

El Clásico Joven es una de las rivalidades más pasionales dentro de nuestro balompié, por lo que jugadores y aficionados viven de manera distinta el encuentro. Es por eso que Dagoberto Espinoza, futbolista y canterano del América, comentó sobre la rivalidad ante Cruz Azul, la cual definió como satisfactoria al momento de ganar los encuentros.

"Yo creo que Cruz Azul (es al que más disfruta ganarle). No me ha tocado jugar contra ellos, pero es una muy buena rivalidad entre nosotros. El ganarles es muy satisfactorio, muy placentero, es un equipo muy agresivo. Todos nos quieren ganar siempre, pero se nota más con ellos (Cruz Azul), hay más pique", agregó Espinoza en entrevista con TUDN.

Dagoberto ante Atlas | IMAGO7|

¿Relega a Chivas?

En esa misma entrevista, Dagoberto relató su sentir sobre el rival histórico del conjunto azulcrema: las Chivas. Para el joven lateral de 21 años, el cuadro del Rebaño Sagrado siempre será el rival histórico, aunque la historia reciente dictamine lo contrario.

"Creo que es el máximo rival del América históricamente (es Chivas). Siempre hay un enganche contra ellos de querer ganar, siempre querer hacerlo mejor. Son partidos para la afición, para el cuerpo técnico. Nos gusta ganar también", sentenció el joven canterano.

Canterano | IMAGO7|

Dagoberto y su erupción en el Apertura 2025

Un lugar dentro de América es de los más complicados dentro de toda la Liga MX, por lo que muchos jugadores sueñan con formar parte del primer equipo. En las primeras jornadas del Apertura 2025, 'Dago' se ganó la titularidad y tomó la batuta para ser uno de los líderes dentro de las bandas azulcremas.

En el presente torneo, el jugador del América anotó un gol en el partido ante Gallos Blancos, lo que provocó el arropo de la afición azulcrema. Espinoza jugó 62 minutos en el último encuentro ante Atlas; en el cual inició como titular.

Canterano | IMAGO7|

