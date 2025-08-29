América festeja en grande el cumpleaños de Néstor Araujo

En América están de manteles largos, pues uno de sus jugadores que fueron parte del icónico Tricampeonato, está celebrando su cumpleaños número 34, el defensor central mexicano, Néstor Araujo.

Parte del Tricampeonato

El defensor central llegó como refuerzo bomba en el 2022, causando gran emoción en la fanaticada azulcrema, sin embargo, las lesiones no dejaron que el central brillara en su primer torneo.

Desafortunadamente para Araujo, además de las lesiones, sus malas actuaciones y errores en momentos clave con el club, terminaron por romper la relación entre los fans y el jugador veterano, el cual no termina por mostrar su mejor versión.

Araujo en América | IMAGO7

Por un torneo de redención

Nestor Araujo jugará por tercer año consecutivo con el club de Coapa, donde se espera que pueda retomar su nivel que lo llevó al viejo continente y aunque la competencia en la defensa americanista es fuerte, poder pelear por un lugar en el 11 titular de André Jardine.

Araujo en el Apertura 2025 | IMAGO7

