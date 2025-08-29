¡Balazos al pie! Puebla regala dos penales en 10 minutos y Monterrey le da la vuelta

Puebla estaba haciendo lo imposible, le estaba ganando a Monterrey con un gol de Ricardo Marín tras una gran jugada de Emiliano Gómez que dejó al delantero mexicano solo frente a Melé para definir y marcar el primer gol del partido.

Solo nueve minutos después del gol de Marín, José Pachuca se equivocó y cometió una falta sobre Oliver Torres dentro del área de Julio González, que el árbitro marcó como penal para el empate de Rayados.

Después de la igualada, Puebla trato de encontrarse en el terreno de juego, con la posesión del balón, hasta que Juan Manuel Fedorco cometió una nueva falta dentro del área, ahora sobre Germán Berterame, para el segundo penal, que Lucas Ocampos cambió por gol.

Con este resultado, Puebla se mantiene (por el momento) como el último equipo en la tabla general, Rayados se mantiene como líder con seis victorias y una derrota en el Apertura 2025.

