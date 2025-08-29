¿Se acerca el fichaje ‘bomba’? Así van las negociaciones de Rayados con Borja Mayoral

Se acerca el cierre de la ventana de transferencias y Rayados sigue buscando cerrar la llegada de Borja Mayoral como su centro delantero para el presente Apertura 2025; Sergio Ramos ya habló con el exjugador Merengue, pero ahora hay una serie de combinaciones para concretarse.

De acuerdo con César Luis Merlo menciona que el representante del español está esperando una oferta de Europa para seguir en el Viejo Continente y de no haber una propuesta quedará libre para llegar a México a préstamo por un año.

Borja Mayoral l X:Mayoral_Borja

Y es que, sería la única opción para el delantero y esto sería fundamental para el Getafe para aligerar la masa salarial para cumplir con el Fair Play Financiero. El exmadrileño es uno de los elementos con el mayor salario percibido en el equipo.

Números de Borja Mayoral

El ibérico de 28 años no ha sido considerado para el Getafe en la presente temporada apenas ha visto 31 minutos tras tres juegos disputados en LaLiga, esos minutos fueron en el más reciente partido ante Valencia.

En total el nacido en Parla, España, suma 115 encuentros disputados con ‘Los Azulones’ contabilizando 38 goles y cinco asistencias. Su mejor temporada fue en la 2023-24 y su declive ha sido en gran parte por tema de lesión.

Getafe l X:Mayoral_Borja

Rayados líder

Mientras que se concreta la llegada del centro delantero los Rayados se dieron otra exhibición para mantenerse en el liderato tras goleada sobre el Puebla en la Angelópolis en la séptima fecha del campeonato mexicano.

Rayados l IMAGO7

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡VUELVE EL CAMPEÓN! TOLUCA TRIUNFA EN EL ALFONSO LASTRAS ANTE ATLÉTICO SAN LUIS

