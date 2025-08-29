¡Vuelve el campeón! Toluca triunfa en el Alfonso Lastras ante Atlético San Luis

Toluca volvió a la senda del triunfo, el conjunto comandado por el Turco Mohamed se impuso 3-1 sobre Atlético San Luis en el comienzo de la séptima fecha del Apertura 2025 para meterse de momento en el top cinco de la clasificación.

Los Mexiquenses empezarían atacando sobre el arco de Andrés Sánchez y apenas antes de los 10 minutos llegaría con el aviso sobre el marco; sin embargo, sería anulado el primer tanto por posición adelantada.

Alexis Vega l IMAGO7

Finalmente en el 29’ llegaría el primero de la tarde con un zapatazo de Alexis Vega. Minutos después llegaría una entrada dura de Juanpe sobre el autor del gol; la jugada fue escandalosa, pero terminó siendo amarilla.

Jesús Angulo sentenció la victoria

Cuando todo parecía que se irían al descanso con la mínima ventaja aparecería Jesús Angulo para conectar el esférico que se desviaría con destino a las redes para marcar el segundo en el Alfonso Lastras.



Al minuto 60’ llegaría otro pelotazo desde el propio terreno del Toluca que tomaría agarrando Robert Morales en el área rival ante la tibieza de la defensa para bombear sobre Andrés Sánchez y marcar el tercero en la pizarra. Tan solo cuatro minutos después los potosinos recortarían con Ronaldo Nájera.

Toluca l IMAGO7

Momento del Toluca y San Luis

Con la victoria el conjunto Escarlata llegó de momento al cuarto sitio con 13 unidades, por su parte Atlético San Luis se quedó con 6 unidades y en una combinación de resultados podría provocar su descenso hasta la parte baja de la clasificación.

Antonio Mohamed l IMAGO7

