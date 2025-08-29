Juárez vence por la mínima a Mazatlán en la Jornada 7 del Apertura 2025

Los Bravos de Juárez hicieron valer su condición de local y se quedaron con los tres puntos tras vencer 1-0 a Mazatlán, en un duelo donde el colombiano Óscar Estupiñán fue el protagonista al marcar desde los once pasos en los primeros minutos.

Así fue la victoria de Juárez sobre Mazatlán

El encuentro arrancó con intensidad y apenas al minuto 6, el árbitro señaló la pena máxima a favor de los fronterizos. Estupiñán tomó el balón y con seguridad convirtió el gol que a la postre significó la victoria.

El primer tiempo se tornó ríspido, con constantes faltas que derivaron en varias amonestaciones para el cuadro visitante. Lucas Merolla, Mauro Lainez y Mauricio González vieron la tarjeta amarilla, reflejo de la desesperación de los Cañoneros.

En el complemento, ambos equipos movieron sus piezas en busca de un mejor desempeño, pero Mazatlán careció de contundencia para empatar. Los Bravos tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja al 78’, cuando José Luis Rodríguez Francis mandó el balón a las redes, pero la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

Juárez se lleva tres puntos clave

Con este triunfo, FC Juárez suma tres unidades valiosas en casa y deja a Mazatlán con la frustración de no haber podido rescatar puntos en la frontera.

