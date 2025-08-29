América responde al veto de la Alcaldía Benito Juárez al Estadio Azulcrema

Tras el veto que la Alcaldía Benito Juárez impuso al Estadio Ciudad de los Deportes para el encuentro entre América y Pachuca, el conjunto de Coapa respondió con un comunicado, en el que se deslindan de lo ocurrido.

Respuesta de América al veto de la Alcaldía Benito Juárez

Según América, la Alcaldía alega que el club fue el responsable de cerrar la calle de Indiana durante el partido de Liga MX Femenil entre las Águilas y Santos, por lo que explicaron que ellos no tuvieron que ver en esas decisiones.

"Lamentamos que la Alcaldía Benito Juárez pretenda afectar a la afición del futbol mexicano e impedir que asistan al partido entre Club América y Club Pachuca en el Estadio Ciudad de los Deportes. Su disposición para obligar a los equipos a jugar a 'puerta cerrada' señala que ayer hubo, durante un partido del equipo femenil, "extralimitaciones del personal de seguridad del América" al "cerrar la calle de Indiana"", iniciaron.

Al respecto informamos que: Club América no tiene personal de seguridad. Quienes cerraron la calle fueron policias de la CDMX. Esto lo hicieron dado el plan de seguridad de la propia Alcaldía. Ojalá la autoridad local rectifique un acto arbitrario. De afectar a la afición, nos reservamos el derecho de emprender acciones legales", escribieron en el comunicado.

¿Qué pasará con el América vs Pachuca?

Con este panorama, el duelo entre América y Pachuca queda en la incertidumbre, mientras el club azulcrema espera que la Alcaldía rectifique su decisión para evitar que la afición se vea perjudicada y el partido pueda disputarse con normalidad en el Estadio Ciudad de los Deportes.

