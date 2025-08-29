¡Los sueños se cumplen! Atlas encuentra al pequeño niño que lloró en el partido ante América

El partido entre Atlas y América quedó marcado por el gol de Allan Saint-Maximin, sin embargo, en las gradas los reflectores se los llevó alguien más. Un pequeño niño con la playera del Rojinegro fue captado con una gran tristeza en sus ojos, todo por la derrota de su equipo; cosa que no pasó desapercibida por los Zorros.

El conjunto de La Madriguera se encargó de buscar al niño, cosa que logró. Por medio de sus redes sociales, Atlas compartió una serie de fotos con el pequeño de nombre Eduardo, aunque de cariño le dicen 'Lalito'.

Sus fotos | @AtlasFC|

¿Qué hizo 'Lalito' en La Madriguera?

El niño estuvo conviviendo no solo con simples futbolistas, sino con sus ídolos. El pequeño posó para las cámaras junto a varios miembros de los Rojinegros, como el entrenador Diego Cocca; y jugadores como: Camilo Vargas, Aldo Rocha, Eduardo Aguirre, Mateus Dória, entre otros.

Regalo especial: Jersey del Atlas

Lalito no solo salió con el carrete fotográfico lleno, sino que también con un regalo especial por parte del club. Jugadores y cuerpo técnico le regalaron la playera de la actual temporada al pequeño aficionado.

El encargado de otorgarle el regalo a Lalito fue una de las más grandes instituciones dentro del Atlas, el arquero Camilo Vargas. En las fotos, la emoción del pequeño fue palpable con el presente.

Su regalo | @AtlasFC|

