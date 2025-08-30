Sergio Ramos no verá acción con Rayados de Monterrey tras su quinta tarjeta amarilla

Rayados ya encontró ritmo y es uno de los equipos más constantes del campeonato. El equipo de Domènec Torrent ganó en su visita al Cuauhtémoc, aunque Sergio Ramos obtuvo su quinta tarjeta amarilla del Apertura 2025 y se perderá el próximo compromiso de La Pandilla tras la Fecha FIFA.

El defensor español, exjugador del Real Madrid, cometió una falta al minuto 42 en el encuentro ante Puebla, por lo que el árbitro no dudó en sacar el cartón preventivo. Sergio Ramos no podrá estar en el partido ante Gallos Blancos.

Sergio Ramos | IMAGO7|

Suspendido con Fecha FIFA en curso

Sergio Ramos también vio una suspensión el torneo pasado en el Clausura 2025. El español terminó por ser expulsado en el juego ante Pumas, tras una patada a Guillermo Martínez en el Estadio Olímpico Universitario.

Tras esa tarjeta roja, el jugador español estuvo fuera de las canchas y aprovechó para viajar a España a estar con su familia. La expulsión generó diversas dudas, por lo que Ramos fue más cauteloso en ese sentido.

Árbitro | IMAGO7|

Duelo 'sencillo'

Pese a que Sergio Ramos no estará en el próximo encuentro de Rayados, Querétaro no será un gran problema para La Pandilla. Los Gallos Blancos son el penúltimo lugar general, mientras que los regios son el primero.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡UNA FALSEDAD! HÉCTOR GONZÁLEZ IÑÁRRITU ARREMETE CONTRA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ: "NO TENEMOS NADA QUE VER"