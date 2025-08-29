Tabla Liga MX: Las posiciones de la Jornada 7 del Apertura 2025 al momento

Ha iniciado la séptima fecha del Apertura 2025 y Rayados ha confirmado su liderato tras siete juegos disputados luego de imponerse con solvencia sobre Puebla con marcador de 4-2, con el resultado nadie los podrá desbancar de esa posición.

Los dirigidos por Domènec Torrent tuvieron que remar desde atrás para remontar, tras gol de los locales en la media hora del encuentro, de la mano de Sergio Canales quien se adjudicó su hat-trick en la Angelópolis.

Rayados llegaron a 18 unidades, producto de seis victorias y una derrota; de los cuales cinco triunfos han sido en fila para ponerse como uno de los serios candidatos. En el segundo puesto se encuentra las Águilas del América con 14 unidades, mismas pero con menor diferencia de goles que el Cruz Azul.

Toluca vuelve a brillar

En otro de los juegos que abrieron el telón fue el Toluca visitando al Alfonso Lastras, los Escarlatas volvieron a la senda del triunfo tras quedarse con las tres unidades ante Atlético San Luis para escalar al momento hasta la cuarta posición con 13 puntos.

Por su parte, los Bravos de Juárez también relinchó en la séptima fecha luego de imponerse por la mínima ante Mazatlán y con ello dio el salto al sexto sitio con 11 puntos; mientras tanto, Mazatlán se quedó con seis unidades.

Continúa la fecha 7

Para la continuación de la séptima fecha tendrá dos partidos estelares, el primero de ellos en el Akron Chivas recibe al Cruz Azul con el regreso de Chicharito Hernández y el otro los Tuzos del Pachuca visitan al América.

