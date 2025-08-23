Rayados de Monterrey vive su mejor momento dentro del Apertura 2025, el conjunto regiomontano ligó su quinta victoria en fila en el certamen tras la goleada sobre los Rayos del Necaxa para colocarse como nuevos líderes.

El equipo dirigido de Domènec Torrent alcanzó la cima con 15 unidades superando a los Tuzos del Pachuca en la sexta fecha para ponerse como uno de los candidatos a levantar el título.

Más allá de la victoria, el estratega español levantó revuelo debido a sus declaraciones en la que se comparó con el histórico entrenador del Liverpool Jürgen Klopp.

Habló de su DT referente

“Hay un entrenador que para mí es referente mundial que es Jürgen Klop, sus primeros años en Liverpool no ganó nada, ¿te lo imaginas aquí en México? Es imposible que pase. Todos los procesos van encaminado a que haya una mejora colectiva”, resaltó Torrent.

El español es consciente de que en México no hay tiempo de espera como en Europa y se mente esta puesta en seguir trabajando para consolidar un buen equipo: “Yo tengo que mejorar como técnico a veces para ayudar más, no hay ningún equipo perfecto, tenemos margen de mejora”.

Visitan al Puebla

Los Rayados de Monterrey buscarán refrendar su liderato cuando se midan al Puebla de Hernán Cristante en la Angelópolis en la séptima fecha del Apertura 2025.

