Rayados confía en Domènec Torrent: sin obligación de título, pero con ilusión

No está obligado a entregar títulos. Domenec Torrent inició su etapa con Rayados de la mejor manera al llevar al equipo a los Octavos de Final del Mundial de Clubes. Ahora buscará seguir avanzando en busca del título, pero en caso de no obtenerlo, su puesto no estará en disputa.

El técnico español llegó a un puesto que ha visto pasar a otros cinco entrenadores en los últimos cinco años, la mayoría de ellos dejando su puesto ante la falta de títulos. Ante esto, Domenec llega con la ilusión de regresar al equipo a lo más alto, pero no con la obligación. Al menos así lo reveló el presidente deportivo, José Antonio Noriega.

No hay obligación

En entrevista para TUDN, el directivo regiomontano habló sobre la llegada del exasistente de Pep Guardiola. Según reveló el ‘Tato’, el español los ha ilusionado con su manera de dirigir, pero no lo están obligando a obtener un título para mantenerse al mando.

“No me gusta la pabla obligación y no la hay. No lo pusimos en el contrato de Dome y su cuerpo técnico. Nosotros creemos que nos va a llevar hacia allá, queremos que nos lleve allá. Estamos consistentes de la necesidad que se tiene en un equipo como el nuestro de ganar cosas y obtener resultados, pero de ahí a la obligación, no lo veo así”, confesó el directivo.

Con la vista en Borussia Dortmund

Ahora Domenec buscará llegar a Monterrey a dar una de las grandes sorpresas del torneo eliminando a Borussia Dortmund en los Octavos de Final del torneo de la FIFA. En caso de lo lograrlo, regresarán a trabajar con miras a competir en el Apertura 2025 de la Liga MX.

