¡Una falsedad! Héctor González Iñárritu arremete contra Alcaldía Benito Juárez: “No tenemos nada que ver”

Luego del veto impuesto por la Alcaldía Benito Juárez al Estadio Ciudad de los Deportes para el encuentro entre las Águilas del América y los Tuzos del Pachuca de la séptima fecha del Apertura 2025; el director operativo de los azulcremas ha roto el silencio.

Estadio Azulcrema l IMAGO7

Héctor González Iñárritu arremetió contra la alcaldía asegurando que el Club América no tiene nada que ver con esta situación de la seguridad en la vialidad por lo que no dudó en decir que es totalmente falso las acusaciones de las autoridades gubernamentales.

“Nosotros no tenemos nada que ver con la parte de la vialidad y de la seguridad en las inmediaciones del estadio. Todo esto hace la alcaldía, tanto la seguridad, el cierre de calles, las desviaciones que lo hacen en base a una planeación y a una logística”, mencionó el presidente operativo en entrevista con Claro Sports.

Afición l IMAGO7

América no tiene sistema de seguridad

Iñárritu fue certero con su postura: “Es totalmente falso lo que dicen que nosotros cerramos la calle Indiana”, asegurando que no cuenta con ese sistema de seguridad: “El Club América no tiene aparato de seguridad para nada”.

“Ustedes nos han visto, es el equipo y tenemos dos personas que viajan con el equipo siempre, pero no tenemos ese aparato de seguridad que ellos dicen que tenemos. Siempre nos apegamos a los reglamentos y lineamientos de vialidad y seguridad que nos da la alcaldía, pero no tenemos que ver nada con las decisiones que se toman fuera del estadio”, mencionó Héctor González.

América l IMAGO7

No tienen nada que demostrar

Iñárritu sentenció que no deben demostrar nada porque no hay relación con ese tema de seguridad: “No tenemos que demostrar nada a la alcaldía porque nosotros no tenemos que ver nada con esto que ellos están diciendo. Es totalmente falso lo que están ellos declarando”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LA EDAD PESA! SERGIO RAMOS FUE ‘EXHIBIDO’ EN EL PRIMER GOL DE PUEBLA