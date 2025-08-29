Liga MX respalda la postura de América: "Esperamos que la alcaldía rectifique su decisión"

Luego de un incidente, de acuerdo a la versión de la Alcaldía Benito Juárez, en el partido de América Femenil frente a Santos Laguna, Luis Mendoza Acevedo (alcalde de Benito Juárez) ha vetado el Estadio de la Ciudad de los Deportes para el encuentro de la jornada siete del Apertura 2025.

Después de dar a conocer el veredicto, lo que obligaría a América a jugar sin gente ante los Tuzos de Pachuca, la Liga MX expresó su postura sobre lo ocurrido, donde aseguran que lamentan la arbitrariedad que se cometió en la Benito Juárez por parte de Mendoza Acevedo.

En el comunicado se puede apreciar que la Liga MX respaldará a las Águilas del América en su postura, además de confirmar que esperan que el partido del próximo sábado se desarrolle de la mejor manera posible.

Alcalde responde a la Liga MX

Después del comunicado de la Liga MX, donde dio a conocer que apoyaban al cuadro de América tras la decisión del veto al Estadio de la Ciudad de los Deportes, el alcalde de Benito Juárez respondió a la Liga en la misma publicación en X.

"La medida adoptada no es unilateral ni extralimitada, como se menciona, desde el primer momento personal de la alcaldía se reunió con las partes interesadas y reconocieron que se excedieron en sus funciones, además de que agredieron a elementos de la alcaldía. Lo único que mueve a esta administración es el orden y la seguridad de sus habitantes", se lee en el comentario del Alcalde Luis Mendoza.

