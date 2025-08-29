Oussama Idrissi sobre Jaime Lozano: "Es uno de los mejores entrenadores de México"

Los Tuzos de Pachuca, que se despidieron de Guillermo Almada antes del Mundial de Clubes y que tuvieron en Jaime Lozano su reemplazo, viven momentos de gloria en la Liga MX, a pesar del comienzo tan turbulento para Lozano en el Mundial del verano.

Uno de los jugadores más representativos del equipo hidalguense, el marroquí Oussama Idrissi, habló para TUDN sobre la actualidad del equipo de Jaime Lozano, asegurando que el estratega mexicano es uno de los mejores de nuestro país.

Lozano dirigiendo a la Selección Mexicana | MEXSPORT|

"Llevo tres meses trabajando con él, creo que es uno de los mejores entrenadores de México, sin que haya trabajado con más entrenadores mexicanos, pero con la experiencia que tengo trabajando con grandes técnicos en Europa, es algo que también veo en nuestro entrenador", comentó Idrissi.

Asimismo, el marroquí recordó el paso de Jaime Lozano por la selección mexicana, asegurando que el Tricolor jugaba bien, pero que no se le dieron los resultados en Copa América, donde dirigió el Jimmy.

Idrissi en un partido con Pachuca en la Intercontinental | MEXSPORT|

"Creo que (Lozano) lo hizo muy bien con México, el futbol no es siempre justo, México jugó bien en la Copa América, pero, a veces, esa superioridad no te da el resultado, es un proceso que tarda", finalizó.

