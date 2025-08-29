Alcalde vs América: Así se dio el veto del Estadio Ciudad de los Deportes por Alcaldía Benito Juárez

De forma inesperada, la Alcaldía Benito Juárez dio a conocer de manera oficial el veto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante la séptima fecha del Apertura 2025, de cara al duelo entre el América y los Tuzos del Pachuca, debido a una supuesta obstaculización de la vía pública a mitad de semana, en un partido de la Liga MX Femenil.
La situación se dio tras el corte vial de la calle Indiana que -de acuerdo con la Alcaldía- fue cerrada afectando a los residentes de ese área y provocando el impedimento del paso de una mujer que requería atención médica.
Así se dio el pleito
De acuerdo con Carlos Ponce de León, el choque entre el alcalde de la demarcación y el Club América se dio desde temprano este viernes, con el final polémico que alejará a la afición del Ciudad de los Deportes.
Todo comenzó al filo de las 09:30 horas cuando el Alcalde Luis Mendoza Acevedo preguntó por palco o boletos para el Mundial en el Estadio Banorte, sin avisar del cierre planeado para el Ciudad de los Deportes.
Posteriormente a las 16:00 horas, la Alcaldía Benito Juárez hizo oficial el cierre del Estadio Azulcrema (Ciudad de los Deportes), justo después de la hora en la que cerraron juzgados para buscar un amparo e imposibilitando la acción del Club América.
Liga MX se lamenta
Tras lo ocurrido con el Estadio Ciudad de los Deportes la Liga MX emitió un comunicado reprobando las acciones de la demarcación: "La Liga MX lamenta la arbitrariedad cometida por la Alcaldía Benito Juárez consistente en que, sin juicio previo y sin escuchar a las partes, aplica unilateralmente una sanción extralimitada que afecta directamente a la afición".
