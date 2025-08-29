Este viernes, después de confirmarse el veto al Estadio de la Ciudad de los Deportes, la Liga MX dio a conocer su postura mediante un comunicado de prensa, asegurando que Luis Mendoza Acevedo, alcalde de Benito Juárez, actuó de forma unilateral sin juicio previo.

Después de la versión de la Liga MX, el alcalde publicó un video en sus redes sociales, donde aclara la razón por la cual se vetó al estadio de la colonia Nochebuena, además de aprovechar el espacio para responder a las acusaciones del ente que gobierna a la máxima competición del futbol mexicano.

América vs Pachuca se jugará sin gente

"Vecinas y vecinos de Benito Juárez, quiero informarles que se tomó la determinación que el partido entre los equipos del América y Pachuca, se deberá llevar a cabo a puerta cerrada, debido a que el personal de seguridad del Club América, se excedió en sus atribuciones al cerrar una vialidad cuando no le correspondía, poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Benito Juárez.

Lo he dicho siempre: yo me debo a los vecinos, mi único interés es garantizar su seguridad y calidad de vida. Ese es y sera mi compromiso. En Benito Juárez #OrdenYSeguridad. pic.twitter.com/xf0r1hOofJ — Luis Mendoza Acevedo (@LuisMendozaBJ) August 30, 2025

A todos aquellos, en redes sociales, han señalado un supuesto acto de corrupción, quiero decirles de manera categórica, que es completamente falso y me reservo mi derecho a proceder legalmente ante tales actos de difamación, esto es una campaña mediática, les pido su comprensión, mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré por encima de los intereses de cualquier televisora o equipo de futbol", aseguró el Alcalde.

El encuentro de este sábado 30 de agosto, donde América recibe a los Tuzos de Pachuca, se jugará sin público en las gradas del Ciudad de los Deportes.

