"Las individualidades relucen cuando se juega en equipo": Torrent tras victoria de Rayados sobre Puebla

Rayados de Monterrey se quedó con la victoria ante Puebla en la Jornada 7 del Apertura 2025, y el entrenador del equipo, Domenec Torrent destacó las cualidades de su plantilla, al asegurar que existen individualidades, acompañadas de juego colectivo.

IMAGO7

¿Qué dijo Torrent tras la victoria de Rayados sobre Puebla?

El español señaló que su plantilla es de alta calidad, por lo que existen muchas individualidades, pero que precisamente se elevan cuando se juega en equipo, lo necesario para conseguir un título.

"Las individualidades relucen cuando se juega como equipo, el plantel es bueno pero si no juegas como equipo nadie va ganar un campeonato. Nos falta para llegar a donde queremos", dijo Torrent tras la victoria ante Puebla.

"Al final es un camino, un proceso, pero las individualidades, si no se juega como equipo, nunca van a relucir. Vamos a intentar buscar un estilo de juego que nos acerque al gol", agregó el entrenador español.

IMAGO7

Rayados, en los primeros puestos del Apertura 2025

Con el triunfo frente a Puebla, Monterrey alcanzó tres puntos valiosos y se mantiene en la pelea por los primeros lugares del Apertura 2025, aunque para su técnico la prioridad será consolidar un estilo colectivo que potencie las cualidades de sus futbolistas y lo acerque al objetivo de levantar un campeonato.

IMAGO7

También te puede interesar: ¿Se acerca el fichaje ‘bomba’? Así van las negociaciones de Rayados con Borja Mayoral