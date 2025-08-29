Keylor Navas quiere ser campeón con Pumas: “Sueño con ganar títulos, con ser el mejor portero de la liga”

Keylor Navas sueña con ganar títulos con Pumas. Un mes después de su llegada, el guardameta tico señaló que arribó al Club Universidad Nacional con la intención de levantar trofeos con el equipo, de ser el mejor portero de la Liga MX y de poder dejar un legado importante en el conjunto auriazul con su experiencia y con lo que pueda aportarle a los jugadores jóvenes del equipo.

En una entrevista compartida por Pumas, el arquero costarricense comentó sobre sus sueños en este momento. Ante esto, Navas indicó que quiere dejar su huella en Pumas con títulos y aprendizajes. Sin embargo, no dejó de lado el tema de la Selección de Costa Rica y afirmó que también está en busca de obtener con su país su boleto a la próxima Copa del Mundo del siguiente año.

“Sueño con poder jugar otro Mundial, sueño con ganar títulos con Pumas, sueño con tener mi máximo nivel, sueño con poder llegar a ser el mejor portero en la Liga, sueño con poder ayudar y dejar un legado con los muchachos jóvenes y en el Club. Sueño con muchas cosas. Muchísimas gracias por el recibimiento que han tenido conmigo, gracias por el apoyo que nos dan siempre, que vamos a luchar y vamos a defender esta camiseta con el corazón y vamos a intentar que esta camiseta siempre esté en la posición donde se merece”, comentó.

Además de compartir sus sueños y agradecer a la afición por cómo lo han recibido, Navas también se mostró fascinado con lo que ha vivido estos días con Pumas. Desde la llegada de los aficionados al estadio hasta la entonación del Himno Deportivo Universitario en cada juego de local, Keylor dijo que eso es de las cosas lindas que le da identidad al club y fue enfático en que eso se debe cuidar por siempre.

“Es lindo, es lindo eso. Yo creo que ahí se ve cuando el aficionado siente pertenencia por un club, el cantar el himno, el estar ahí viendo a todo el estadio cantar. Es muy bonito y son de las cosas que los equipos, y en este caso Pumas, tienen que cuidar, el aficionado lo tiene que cuidar y que eso perdure para que llegue generación tras generación, porque son de las cosas lindas del futbol que no se pueden perder”, declaró.

Keylor jugó por primera vez en el Estadio Olímpico Universitario el 10 de agosto en el duelo ante Necaxa, encuentro que terminó empatado a un gol. Sobre este día, Navas admitió que fue muy lindo todo lo que vivió desde antes del juego hasta el silbatazo final y elogió a la afición, pues además de recibirlo de gran manera, aguantó todo el partido aún con el diluvio que cayó esa noche.

“Fue muy bonito, lo disfruté mucho. Desde que llegué al estadio iba tratando de ver todo y disfrutar cada momento; en el bus, cuando íbamos entrando, ver la llegada al estadio, esa era mi primera vez, ver cómo estaba la gente afuera disfrutando, cómo todo el mundo iba caminando ya para el estadio, entrar al estadio, cuando íbamos bajando las gradas, todas las personas ahí salir a calentar, el apoyo de la gente. Después, en el partido, a pesar de toda la tormenta y todo lo que pasamos ahí, estaban mojándose con nosotros también y yo creo que eso es muy lindo y eso hace que un equipo sea sólido tanto dentro de la cancha como fuera”, sentenció.

