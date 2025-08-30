¿Cambio de casa? América analiza salir del Estadio Ciudad de los Deportes

La suspensión del Estadio Ciudad de los Deportes por parte de la Alcaldía Benito Juárez tomó por sorpresa a la directiva de Las Águilas y el equipo tendrá que enfrentar a Pachuca este sábado por la noche con las gradas vacías y sin el apoyo de su público. Desde la llegada del equipo a este inmueble el club se ha enfrentado contra bastantes problemas administrativos, situación por la que el América analiza cambiar de casa en un futuro inmediato.

En entrevista para Fox Sports México, Héctor González Iñárritu, presidente operativo del Club América, reveló que en los próximos días se evaluará la permanencia del equipo en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues el próximo compromiso como local del Las Águilas es ante Chivas y el Clásico Nacional podría estar en riesgo.

“Mira ya es cosa de analizarlo (jugar en otro estadio), lo tenemos que analizar con todo el equipo de trabajo, con Santiago (Baños), con el equipo legal, analizarlo y ya el lunes estaremos aplicándolo a ver qué es lo que sigue.

Hay que recordar que estos problemas no son nuevos para el Club América, pues ya se enfrentaron a una situación similar durante el Apertura 2024, torneo en el tuvieron que disputar varios partidos fuera de la Ciudad de México, incluida la Final, misma que se llevó a cabo en el América en Puebla.

América analiza acciones legales

Desde Coapa creen que el castigo impuesto por la Alcaldía Benito Juárez ha sido un arbitrariedad, es por eso que el club ya analiza tomar acciones legales en contra de los responsables, así lo reveló Héctor González Iñárritu.

“Como ustedes vieron en el comunicado que hicimos como Estadio Banorte (Azteca), en un momento dado podemos tomar acciones legales, pero ya el lunes tendremos una junta para tomar decisiones”

