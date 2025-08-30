Gianni Infantino, presidente de FIFA, revela su vínculo especial con México rumbo al Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, destacó la relación especial que tiene con México, país que será una de las tres sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. En entrevista con el periodista Enrique Acevedo para N+, el directivo explicó cómo la historia personal de su familia y los recuerdos del Mundial México 70 lo han marcado de manera significativa.

¿Qué dijo Infantino sobre México?

"Para mí, es algo muy especial, nací en el 70, par de meses antes del Mundial 70, pero mi papá que era aficionado de futbol me contó todo de ese Mundial, cuando Italia llegó a la Final, con esa Semifinal increíble, orgullo para los italianos y los inmigrantes como mis padres, por eso mi papá cuando me hablaba de este Mundial era especial", relató Infantino.

El dirigente suizo también resaltó la importancia que tendrá México dentro del próximo Mundial. "Ahora como presidente de la FIFA en la inauguración del Mundial 2026 en el Azteca es espectacular, el primer Mundial con 48 equipos es especial, México también es especial, mi primer congreso de FIFA como presidente fue en la Ciudad de México, tenemos mucha relación con México", señaló.

Infantino ve al Estadio Azteca como un templo

Infantino destacó al Estadio Azteca como un símbolo del futbol mundial y lo comparó con un templo religioso por su relevancia histórica. "Vamos a tener un Mundial seguro, limpio, será el tercer Mundial que se juega en México, en el Azteca, no solo es un estadio, es un templo, es como el Vaticano para un católico, el estadio donde ganó Pelé, Maradona, cuando Italia ganó a Alemania el partido del siglo, donde Negrete marcó el gol del siglo, un estadio icónico, la catedral, la gente que ama el futbol aprecia y ama, es la imagen que debemos dar al mundo".

Durante su visita a México, Infantino también se reunió con Claudia Sheinbaum, presidenta del país, a quien le entregó un boleto conmemorativo para el partido inaugural y una réplica de la Copa del Mundo, en un gesto simbólico rumbo a la cita mundialista de 2026.

