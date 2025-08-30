Real Madrid vs Mallorca EN VIVO LaLiga Jornada 3

El Real Madrid afronta un nuevo examen en el Santiago Bernabéu, donde recibe al Mallorca en la tercera jornada de LaLiga 2025/26. El conjunto dirigido por Xabi Alonso llega con paso firme, después de dos victorias consecutivas en el inicio de la temporada, ambas sin encajar goles. Con un ataque liderado por Kylian Mbappé, los blancos confían en prolongar su racha positiva y mantener el cartel de favoritos en casa.

El protagonista indiscutible de este arranque es Mbappé. El delantero francés suma tres goles en dos partidos y ha asumido con naturalidad el liderazgo ofensivo del equipo. Su sociedad con Vinícius Jr. está llamada a ser una de las más temibles de Europa, aunque las ausencias de figuras como Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y el joven Endrick obligan al técnico merengue a ajustar piezas en la medular y la línea de ataque. Pese a las bajas, el Madrid mantiene solidez en su estructura, con una defensa que no ha concedido tantos y un ritmo de juego cada vez más reconocible bajo la pizarra de Alonso.

Enfrente estará un Mallorca que aún no conoce la victoria en este arranque liguero. Los de Jagoba Arrasate necesitan reaccionar cuanto antes para evitar caer en la dinámica peligrosa del fondo de la tabla. Aunque el plantel balear cuenta con casi todos sus efectivos disponibles, la falta de contundencia en los metros finales y ciertas desconexiones defensivas han pesado en sus primeros compromisos. El duelo en el Bernabéu representa tanto un reto enorme como una oportunidad para empezar a sumar puntos de prestigio.

El historial reciente es claro: de los últimos seis enfrentamientos entre ambos clubes, el Madrid ganó cuatro, Mallorca se llevó uno y hubo un empate. Esa estadística refuerza el favoritismo del equipo local, aunque los bermellones saben lo que es dar sorpresas en escenarios complicados.

