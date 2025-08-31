"Milito, con las horas contadas": Conductor de ESPN lanza dura crítica al DT de Chivas

Las Chivas del Guadalajara se han metido en la oscuridad del fondo de la tabla de clasificación, los dirigidos por Gabriel Milito cayeron 2-1 ante el Cruz Azul, situación que ha provocado que el DT se encuentre en la cuerda floja, dicho por la afición.

Tras el descalabro en el Akron Sergio Dipp, comentarista de ESPN, fue contundente con su posteo en su cuenta de X: “4 puntos de 21 posibles… Lugar 16 de la tabla. Chivas da vergüenza… Milito con las horas contadas”.

El Rebaño tras seis juegos disputados es antepenúltimo solo por encima del Querétaro y Puebla, dos de los peores equipos de la Liga MX pero con los mismos puntos 4.

Repaso en el Apertura 2025

Chivas no pudo debutar en la Jornada 1 después de una situación en el Akron por lo que su partido ante los Tigres tuvo que ser reprogramado. Su primer juego tuvo hasta una semana después visitando al León, duelo que terminó cayendo por la mínima.

Tras la derrota ante los ‘Panzas Verdes` lograron su primera victoria en casa ante Atlético San Luis en una feria de goles que terminó en un 4-3; sin embargo, llegó la Leagues Cup en la que sumó su primer fracaso.

4 partidos sin victoria

En la reanudación de la Liga MX visitó Torreón para medirse ante San Laguna, duelo en que llegó la segunda derrota por la mínima, volvió a casa y no pudo ante unos Bravos de Juárez que se llevaron los tres puntos y fue entonces en la sexta que logró un empate a 3 tantos ante Tijuana y ahora otro descalabro ante Cruz Azul.

