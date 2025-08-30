¡Allez Maxi, Allez! Saint-Maximin vuelve a anotar con América

Para sorpresa de unos y como era de espera para otros, Allan Saint Maximin, el último gran refuerzo del América, continúa dando de qué hablar y tal como el fin de semana pasado, todo es positivo.

Victoria de América vs Pachuca I IMAGO7

Cero y van dos

Tal y como pasó en la jornada anterior contra los Rojinegros del Atlas, Maximin apareció de cambio para colaborar con los de Coapa y volver a aparecer en el marcador, esta vez, contra los Tuzos del Pachuca.

El francés ingresó al campo al minuto 60, en lugar del uruguayo, Brian Rodríguez. Para fortuna de André Jardine y la fanaticada azulcrema, a Maxi solo le bastaron 11 minutos para poner arriba dos goles a cero a su equipo.

Gol de Allan Saint Maximin I IMAGO7

Futuro emocionante

El refuerzo mediático del América suma dos goles en dos partidos, además de demostrará su capacidad para regatear y encarar a los rivales, por lo que sus capacidades y habilidades en el terreno de juego, hacen soñar a más de un americanista con un nuevo galardón.

🇫🇷¡Golazo de Maximin! El francés suma su segundo tanto en la Liga MX con esta joya 😍🔥#LigaMx #SabadoFutbolero pic.twitter.com/lK8jvQ0JCS — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 31, 2025

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tigres se impone a Santos en un duelo marcado por el show de Carlos Acevedo