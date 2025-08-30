Tigres se impone a Santos en un duelo marcado por el show de Carlos Acevedo

En el Estadio TSM, Tigres se impuso 0-1 a Santos en un partido donde Carlos Acevedo fue la gran figura, pese a la derrota de su equipo. Los Laguneros siguen sin poder recuperarse del mal paso en el torneo, mientras que los Felinos se afianzan en los primeros tres lugares.

Acevedo y diez más

Desde el arranque, los laguneros tocaron la puerta con un disparo de Fran Villalba desviado a tiro de esquina y un cabezazo de Bruno Amione que pasó cerca del arco de Nahuel Guzmán.

Tigres respondió con tres llegadas consecutivas, pero el arquero santista mantuvo el cero. Al 14’ se marcó penal a favor de los felinos, pero un minuto después Ángel Correa lo erró ante la atajada de Acevedo.

Correa corrigió el rumbo

En el complemento, al 54’, Correa se reivindicó al marcar el gol del triunfo tras una asistencia de Rômulo Zwarg.

Santos se complicó más con la expulsión de Haret Ortega al 80’, y aunque Tigres generó más opciones incluido un mano a mano de Nicolás Ibáñez, Acevedo volvió a lucirse bajo los tres palos. Con esta victoria, Tigres llegó a 13 puntos y se mantiene en la pelea en la parte alta de la tabla.

