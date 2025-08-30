Atlético de San Luis va por refuerzo europeo

Con un poco menos de la mitad de torneo jugado, Atlético de San Luis aún busca la llegada de un nuevo refuerzo, por lo que han vuelto a fijar la vista en el futbol europeo; de manera más específica, en LaLiga. Esto no suena como algo incoherente o arriesgado ya que para este mismo torneo, San Luis ya había traído a Juanpe procedente de Girona.

El Alfonso Lastras podría recibir a un nuevo refuerzo | Imago7

¿San Luis europeo?

A tan solo dos días de que termine el mercado de fichajes, Atlético de San Luis busca dar otro 'golpe sobre la mesa' trayendo a un jugador del futbol de España. Se trata de Sergi Canós, actual miembro de la plantilla de Valencia, quien ya ha recibido algunas otras ofertas del futbol turco, pero la que más ha llamado la atención es la de la Liga MX, con información de Germán Muñoz.

El nacido en Nules, España junto a su equipo y representante analizan a fondo la oferta, pues en dado caso de concretarse se tendría que hacer lo más pronto posible debido al poco tiempo que tienen para cerrarse los registros.

Canós se plantea abandonar el futbol europeo | IG: @sergicanos

Números de Canós en su carrera

Actualmente, Sergi Canós juega para Valencia; sin embargo, a lo largo de los años después de su debut, el español ha jugado en clubes como Brentford, Norwich y Olympiacos, desde su debut en Primera División en el 2016.

A lo largo de 348 partidos en todas las competencias, Sergi Canós suma un total de 50 goles y 51 asistencias. Ha recibido un total de 39 tarjetas, de las cuales dos han sido rojas, una directa y la otra en una consecución de doble cartón preventivo.

Canós tiene casi a la par la cifra de goles y asistencias | IG: @sergicanos

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Lamentable! Aficionado del América viajó desde Texas para partido y se encontró con estadio vetado