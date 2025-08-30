¡Lo extraña Chivas! 'Nene' Beltrán se luce con golazo ante Querétaro

Fernando ‘Nene’ Beltrán ha tomado un segundo aire en el León, el mediocampista que llegó para el Apertura 2025 procedente de las Chivas Rayadas del Guadalajara se ha afianzado en la media cancha y hasta ahora ha visto acción en las siete fechas.

Sin embargo, lo más excelso con ‘La Fiera’ fue su primer gol con ‘La Fiera’ ante Querétaro, el canterano rojiblanco se abrió paso en los linderos del área grande para meter un zapato al ángulo.

Beltrán apareció cuando poco y nada sucedía en el partido el futbolista se llevó los reflectores a base de una jugada individual para quitarse a un rival y después sacar el zurdazo para cruzar al guardameta y encajar en las redes.

El gol que se dio en los últimos minutos del primer tiempo catapultó lo que a la postre se convirtió en una goleada de los ‘Panzas Verdes’ sobre los Gallos Blancos con par de goles de Ismael Díaz.

Afición de Chivas no estuvo de acuerdo

Cabe mencionar, que la salida del Nene Beltrán de las Chivas no cayó de la mejor manera e incluso hubieron comentarios en redes sociales tras esta decisión de la directiva rojiblanca, el propio jugador dijo en una entrevista recientemente que fue difícil salir.

León respira

Después de un cierre y un comienzo de torneo difícil el León de Eduardo Berizzo toma un respiro tras quedarse con las tres unidades para llegar a 10 unidades luchando por meterse a los primeros seis de la clasificación.

